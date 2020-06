Eva Eistrup: »Jeg får dårlig samvittighed over, at jeg ikke fødte lykken«

FOR ABONNENTER

Man må ikke gå fra hinanden, det første år efter man har fået et barn. Det er en slags fælles vedtaget folkeklogskab, som jeg ikke anede eksisterede, før jeg blev gravid. Nogle af mine venner gik helt op til to eller tre år. De kiggede pludselig sådan køligt og helt uironisk på mig og indviede mig i en pragmatisk pagttænkning, der fik mig til at synke en klump af ren og uforfalsket angst. Jeg har altid været en stærk fortaler for skilsmisse. Skilsmisse som en menneskeret – som en selvfølgelig smertefuld, men måske nødvendig livsventil for forandring. En god ting at have i baghånden. Men nu tegnede konturerne sig af et liv, hvor tingene ikke behøver køre godt – bare de bumler sig fremad. Hvor det romantiske kærlighedssprog skal læses i de lure, vi lader hinanden sove, de timer, vi tager barnet eller børnene og bare er væk.