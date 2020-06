Det skrev Politiken om Roskilde Festival i 1990'erne: Flere flasker var tæt på at ramme forsanger Johnny Rotten

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Der findes ingen direkte vej til Bob Dylan. Ikke en enkelt dør, der blot skal åbnes. Ikke en enkelt blodrød tråd, man blot kan hænge sig fast i, inden rejsen begynder. I stedet står man over for et dusin døre, et tvivlende, men indædt, stædigt pumpende hjerte. Fredag aften var det næsten, som om man ikke kunne stå over for noget større. Det er bare livet, intet andet. Men på Orange Scene sent fredag aften beviste Dylan igen og igen, at det er det«.