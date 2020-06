Koncertsteder og teatre i nødråb: Vi mister langt over en halv milliard

Fakta

Stramme restriktioner

På grund af faren for smitte med covid-19 er teatre, biografer og andre med siddende publikum blevet pålagt, at der skal være mindst 2 kvadratmeter per tilskuer.

Landets spillesteder og koncerthuse med stående publikum, der er en del af genåbningens fase 4 til august, skal ifølge et foreløbigt notat fra Kulturministeriet have 4 kvadratmeter per tilskuer. Det vil ifølge spillestedernes brancheorganisation betyde, at de fleste spillesteder kun må lukke 10 procent af deres maksimale kapacitet ind.