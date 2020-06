Verdenskendt cirkus er i knæ og søger ly for kreditorer

Automatisk oplæsning

Coronakrisen har sendt det verdenskendte cirkus Cirque du Soleil helt i knæ, og cirkusset har nu søgt om konkursbeskyttelse ved en canadisk domstol.

Det oplyser selskabet bag, Cirque du Soleil Entertainment Group, i en pressemeddelelse.

Såfremt retten i Canada godkender ansøgningen, vil Cirque du Soleil søge om en tilsvarende beskyttelse i USA under landets konkursreglers.

Konkursbeskyttelse betyder, at Cirque du Soleil er i midlertidigt ly for kreditorer, som cirkusset skylder penge. En konkursbeskyttelse kan indebære, at gæld bliver annulleret til gengæld for salg af aktiver, eller at der bliver lavet en plan for at nedbringe gælden.

Coronakrisen har betydet, at cirkusset har måttet aflyse alle aktiviteter.

Dermed har der ingen shows været. Derfor har ledelsen været nødt til at søge om konkursbeskyttelse.

Cirque du Soleil har i 36 år leveret spektakulære cirkusshows verden over. Cirkusset har en række faste forestillinger i Las Vegas i USA. Derudover har cirkusset en række turnetrupper, som rejser verden rundt og optræder.

Cirkusset har lavet en redningsplan og ifølge mediet Finans står 3.500 mennesker til at miste jobbet, hvis det lykkes for cirkusset at overleve i en ny konstruktion.

Som en del af redningsplanen har Cirque du Soleil indgået en aftale om et salg af stort set samtlige selskabets aktiver til en række eksisterende aktionærer.

Med aftalen indskydes 300 millioner dollar, der skal anvendes til genstarte aktiviteterne.

Hos Cirque du Soleil udtrykker man håb om, at redningsaktionen kan lykkes.

Daniel Lamarre, præsident og chef for Cirque du Soleil Entertainment Group, siger, at man er klar til at genrejse cirkusset.

»Jeg ser frem til at genopbygge vores aktiviteter og at holde sammen for igen at skabe det magiske spektakel, som er Cirque du Soleil, for millioner af vores fans verden over, siger han i pressemeddelelsen.

ritzau