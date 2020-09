Lucia Odoom har genset kultdokumentar: Vi forsømmer at hylde de excentriske genier i vores tid

I en balsal kan du være, hvad du vil. Når du optræder til et bal, er du ikke en rigtig professionel, men du ligner en professionel.«

Sådan beskriver dragqueen Dorian Corey den spektakulære udtryksform Ball culture, der skildres i Jennie Livingston’s hædrede dokumentarfilm ’Paris Is Burning’ fra 1990.

I denne scene, hvor Dorian Corey forklarer fænomenet ball culture, ser man dansere gå en slags catwalk iklædt jakkesæt med attachémapper under armen. De imiterer yuppier, børsmæglere og Melanie Griffiths attitude i ’Working Girl’. De haster gennem balsalen, som om de skal til et vigtigt møde, men de er all dressed up with nowhere to go. For de er de arbejdsløse, de fattige, de hjemløse og prostituerede og alligevel en del af et betydningsfuldt fælleskab.