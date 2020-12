Min datter opfordrede mig til at se hendes hadefilm efter de mystiske monolitfund i november

For en måned siden blev en monolit fundet langt ude i ørkenen i Utah. En cirka 4 meter høj konstruktion med en trekantet profil og klædt i blankt metal rejste sig lodret fra den røde sandjord. Og knap var der gået en uge efter opdagelsen, før den var forsvundet igen.

Ligheden med monolitten i Stanley Kubricks film ’Rumrejsen år 2001’, der også dukker uforklaret op, var slående. Den i filmen er godt nok sort og flad. I filmen, der havde premiere i 1968, fungerer den som en overgangsfigur, en port mellem forskellige evolutionære niveauer, og er tilsyneladende skabt af en intelligens uden for Jorden.

Var skulpturen i ørkenen således også et varsel, et tegn fra en anden intelligens om, at menneskeheden stod over for en skelsættende begivenhed og i 2020 ville overgå til et nyt evolutionsniveau? Der er jo begivenheder nok at tage af, som kan synes skelsættende, for eksempel coronavaccinen eller Trumps nederlag i det amerikanske præsidentvalg.