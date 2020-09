Museum får fingre i 100 glemte Hokusai-tegninger fra en bog 'om alting'

Kunst. Så er der breaking news for fans af den berømte japanske maler, træsnitkunstner og forfatter Hokusai (1760-1849): En stor samling på 103 glemte værker fra 1829 er dukket op ved et parisisk auktionshus, og de er blevet købt af British Museum i London for, hvad der svarer til godt en million kroner, skriver The Art Newspaper.

Sidste gang verden så noget til de 103 tegninger, var i årene omkring Anden Verdenskrig.

Ejeren var en parisisk art noveau-juveler ved navn Henrik Vever, han døde i 1943, og fem år senere blev tegningerne solgt på auktion. Fra det øjeblik var de tabt af syne, glemt og gemt for verden.