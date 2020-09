Ayse Dudu Tepe: Hvorfor var der ingen i mediebranchen, der skrev et støttebrev til Lucia Odoom?

Vælg dine kampe med omhu«, er nok det råd, jeg har givet og selv fået flest gange i mit liv. Og der er en i sandhed i de fem ord, men også en invitation til at lade tingenes tilstand blive ved status quo, fordi man ikke løser det, der er roden til problemet.

I 2020 kæmper vi, sammen og hver for sig, mod coronavirus, racisme og sexisme. Coronavirussen har inficeret alle aspekter af vores liv, og den ser ikke ud til at forsvinde, før vi har en vaccine. Og nej, I antiwaxers er ikke tvunget til at få den, men racisme og sexisme, to globale problemer, er der desværre ikke nogen vaccine mod, og jeg er bange for, at de aldrig forsvinder, fordi de først og fremmest er en del af vores sociale og kulturelle dna – endda vores lovgivning.

Jeg tror dog, at vi ved hjælp af solidaritet og aktivisme kan være med til at slå flige af det fundament, som racisme og sexisme hviler på. Vi kan få systemerne til at vakle.. Men roden, roden får vi ikke has med, før vi forstår, at racisme og sexisme skal bekæmpes samtidigt og ikke sideløbende. Vi skal forstå, at kampen er den samme.