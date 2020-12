Dy Plambeck: Vi mangler et opgør med fortællingen om, at mænd kan blive fædre, når de er 50 eller 60 år

Mens december for mange mennesker leder tankerne hen på kalenderlys, klippe-klistre og juleræs, så får måneden mig til at tænke på at være gravid. Det var nemlig i december for syv år siden, at jeg blev gravid med min datter.

Det kom som lidt af et chok. Ikke fordi jeg ikke gerne ville være det. Min kæreste og jeg havde aftalt, at vi ville begynde med at prøve at lave et barn i januar. Og ja, den aftale havde fået mig til at sløse lidt med p-pillerne, pludselig midt i december måned var der tre piller for meget, beslutningen var jo truffet, og jeg var, som min læge også havde pointeret, 33 et halvt år. Hun havde endda sagt, at hvis jeg ikke var blevet gravid efter et halvt år, skulle jeg kontakte hende, så ville hun henvise os til fertilitetsudredning, selv om man egentlig skulle vente et år. Men min alder taget i betragtning og alt det der.

28. december tog jeg en graviditetstest, og de to famøse streger dukkede frem. Jeg husker datoen så præcist, fordi det var dagen efter min gode ven Michaels fødselsdag. Jeg havde drukket alt for mange drinks og var væltet hjem fra byen tidligt om morgen og var allerede bange for, at mit barn var hjerneskadet, da jeg med tømmermænd ringede til lægen og skælvende fik fremstammet: Du sagde, at det ville tage tid! Hvortil hun helt tørt svarede: Du skal bare være glad. Hvis du vidste, hvor mange der kæmper med barnløshed.