Hammerdygtige Morten Hee Andersen redder dystopisk historie 

Har nogen mon hørt om noget så langt ude som OuOu-fuglen? Den uddøde i 1989, men på Sort/Hvid, der lige er blevet reddet fra selv at uddø, kan man høre den allersidste fugl kalde. Den hedder Morten.

Det er et vildt projekt, som kunstnerkollektivet Toett, der stod bag den kontroversielle udstilling ’Martyrmuseum’ på Sort/Hvid, har følt sig kaldet til at sætte i scene: at genstarte den politiske fantasi. Slut med depressive dystopier og politisk afmagtsfølelse, nu skal der konstruktiv fremtidstænkning til.

Alene det at skulle kombinere politik og fantasi til et samlet begreb får det umiddelbart til at kortslutte i hovedet på mig. Svært at hæve sig over hippieforestillinger om kollektiv kærlighed og peace on earth, og megen fantasi var der sgu ikke at hente i de politiske skolingsgrupper, jeg som grøn studerende var en del af. Så al magt til initiativet!