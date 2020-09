USA brænder, men hvad fortæller ilden os?

Verden brænder, eller nej, specifikt er det faktisk USA, der brænder. Og man skal ikke kradse længe i den svedne bark, før der dukker nogle relevante kulturspørgsmål op.

Men først tallene: I Guds egen baghave er der ild i store dele af vestkysten, hvor skovbrande slår apokalyptiske rekorder. CNN fortæller, at i Californien i 2020 alene har skovbrandene slugt næsten 1,3 millioner hektar land. Et tal, det er svært at forstå, men slår man Fyn og Sjælland sammen, har man godt og vel 1 million hektar. Et par danske småøer kan måske lyde af lidt i amerikansk skala, men så er der flere farlige tal. BBC fortæller om statistikker fra denne uge, der kan afsløre, at de 900 igangværende(!) skovbrande i USA lige nu dækker, hvad der svarer til seks gange alle landets sammenlagte skovbrande i 2019.

Og så kulturen, for ild er kultur. Mennesket og ilden har arbejdet med og mod hinanden, siden vi rejste os op første gang.