På verdens mest gennemtjekkede rockfestival udfylder man smitteskema, bærer maske, står i grønne firkanter og undgår - for guds skyld - at synge med

Jeg har været til festival. Hvilket som bekendt er lidt af en sjældenhed for tiden, hvor smittetallene snart sagt stiger overalt – inklusive i Tyskland. Omtrent lige så sjældent som en festival er det vel at høre en tysk vicefinansminister åbne en af de få af slagsen, hvor musikken spiller, med ordene: »Don’t let the fuckers get you down!«.

Hvilket ikke desto mindre var, hvad socialdemokraten Wolfgang Schmidt gjorde med et citat fra det britiske pigeband The Savages, da han åbnede version 14 af den internationalt berømte Reeperbahn Festival i Hamburg. Og dermed satte gang i en markant anderledes festival i coronaårets sensommer, men dog en festival.

»Det er sjældent, man hører en politiker være så rock’n’roll, som Wolfgang var der. Men han har ret, for det er jo det, vi vil vise ved at gennemføre dette arrangement. Vi håber at kunne sprede lidt glæde og vilje i en mørk tid ved at sætte et eksempel, fordi vi vil musikken, fordi vi vil kulturen, fordi vi vil livet«, siger partifællen og kultursenatoren i Hamburg, Carsten Brosda, til mig.