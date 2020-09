Så får Joy Mogensen skældud igen: Hun overskrider flere armslængder, siger SF

Det er ikke hver dag, et støtteparti hiver en minister i samråd. Men SF mener, at kulturminister Joy Mogensen (S) har begået så alvorlige brud på armslængdeprincippet, at partiet vil have en forklaring.

Ministerens fadæse er, at hun på sin facebookside meldte ud, at hun ville gøre, hvad hun kunne, for at redde det lille spillested Jazzhus Montmartre i København.

»Hvis en håndsrækning i krisen er det, der skal til, for vi sammen med Københavns Kommune kan bevare jazzhuset, så vil jeg gerne tilbyde at tage en snak med ordførerne i Folketinget og foreslå den håndsrækning«, skrev ministeren.