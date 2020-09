Det kunne være endt med Sofie Linde og en DR-kanon. Men seks kvindelige journalister fik sagerne til at vælte frem

Det er faktisk allerede knap en måned siden, at det hele begyndte.

Da tv-vært Sofie Linde stillede sig op som vært ved Zulu Comedy Galla 26. august og fortalte en personlig historie om sexchikane fra sin tid i DR, rullede medierne sig til at begynde med ud som vanligt.

Nogle ville have navn på krænkeren. Nogle ville have navn på krænkeren, men kun internt for DR’s egen skyld. Nogle mente, Linde startede en heksejagt. Nogle bakkede hende op. Andre igen mente, det var det forkerte forum overhovedet at tage den slags emner op i.