Ellen DeGeneres vendte tilbage på skærmen: Her er, hvad hun sagde

Den 62-årige talkshowvært Ellen DeGeneres startede 18. sæson af sit tv-show med at kommentere de talrige anklager, der har været imod både hende som person og om det »giftige arbejdsmiljø«, flere ansatte mener, der er på ’The Ellen DeGeneres Show.’

Og beskyldningerne har været alvorlige.

Flere tidligere ansatte har fortalt om seksuelle krænkelser, racisme, sexisme og mobning bag kameraet, og det har tv-værten nu adresseret.

På ironisk vis startede hun tv-showet med at nævne, at hun har haft en »vidunderlig sommer«, hvorefter hun kommenterede de kontroverser og beskyldninger, der har trukket negative overskrifter om showet hen over de sidste par måneder.

På arbejdspladsen, der har 200 ansatte, er der hen over sommeren blevet foretaget en større undersøgelse af arbejdsforholdene.

»Jeg er blevet bevidst om, at der er foregået ting, der aldrig skulle have fundet sted. Jeg tager det meget alvorligt, og jeg vil sige, at jeg er så ked af det på de ramte menneskers vegne«, sagde Ellen DeGeneres ifølge The Guardian.

Det er ikke første gang, at Ellen DeGeneres kommenterer kontroverserne omkring hendes brand. Hun var også ude at undskylde i sommer, men ved premieren på den nye sæson gentog hun undskyldningen og påtog sig det fulde ansvar.

»Jeg ved, at jeg er i en privilegeret og magtfuld stilling, og jeg indser, at der følger et ansvar med den position. Jeg tager ansvar for, hvad der sker på mit show«.

Hun forsikrede i sin præsentation af det nye sæson om, at der er blevet afholdt »en masse samtaler« med alle ansatte, og at koncernen har og fortsat er i gang med at foretage de nødvendige ændringer for at gøre det til en god arbejdsplads for alle ansatte.

Nægter at kigge ansatte i øjnene

Ud over kritikken af det giftige arbejdsmiljø har der også været personlige anklager mod talkshowværten som chef, der særligt startede, efter at komikeren Kevin T. Porter i en tweettråd opfordrede folk til at skrive om episoder, hvor Ellen DeGeneres havde været »led«.

Det fik flere ansatte og et par kendte, der har været gæster i showet, til at stå frem og berette om ubehagelige oplevelser, som de personligt har haft med talkshowværten, skriver Insider.

Nogle af rygterne var, at Ellen DeGeneres eksempelvis nægtede at se sine ansatte i øjnene. Et karaktertræk, der stod i stærkt kontrast til sætningen »vær god ved hinanden«, som hun normalt afslutter sit talkshow med.

De rygter adresserede hun også:

»Som I ved, er jeg ikke bare tv-vært, men også skuespiller. Jeg har spillet heteroseksuel på film (Ellen DeGeneres er lesbisk, red), så jeg er en ret god skuespiller. Men jeg tror ikke, at jeg er så god, at jeg kan lave det her show i 17 år og narre jer«.