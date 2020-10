5 hjerter: Hans vilde atlas var en billedeksplosion, der blev forløberen for Instagram

Man skal forestille sig en tid før digital fildeling. Før filformaterne jpeg og tiff. Før pdf’er, vedhæftninger, wetransfer etc. Dengang billedfilen havde form som et negativ, et lysbillede, et postkort, et avisudklip og var en lille fysisk størrelse i en papmappe. Et stykke papir, som kunne klæbes på et andet stykke papir og sidenhen nåles op på en opslagstavle, som var der tale om en sjælden sommerfugl.

Det er dem, som møder øjet på udstillingen ’Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne – The Original’ i Haus der Kulturen der Welt i Berlin. En analog billedeksplosion, som på alle måder spejler det uendelige flow af billeder, der findes i vores samtid. Kopier af kunsten for eksempel, delt i det uendelige som digital information. Men her: pap og nåle.