»Bevilget pause«: Ekstra Bladets chefredaktør giver sig selv mundkurv på i sexismesag

I de seneste dage har Politiken afsløret flere sager om sexisme og brutal ledelse på Ekstra Bladet. Men efter onsdag at være stillet op i en lang række medier og forsvaret sin ageren, ønsker han ikke længere at udtale sig.

I Politiken onsdag stod det tidligere medlem af Ekstra Bladets chefredaktion Lisbeth Langwadt frem og fortalte, at hun i 2017 valgte at forlade bladet, fordi Poul Madsen forfremmede en mand og gjorde manden til hendes chef, selv om Poul Madsen vidste, at hun i lang tid havde følt sig chikaneret af manden.

Da Poul Madsen fortalte hende, at han ville gøre manden til hendes chef, fortalte hun om en episode med manden på et hotel i Malmø. Ifølge Lisbeth Langwadt fik det Poul Madsen til at gå i tænkeboks. Men han vendte dagen efter tilbage med sin beslutning om at forfremme manden. Så sagde Lisbeth Langwadt op på stedet.