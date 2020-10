5 hjerter: Hvis det her er suppe, steg og is, så har jeg appetit på hele molevitten!

Da jeg for nogle år siden svømmede lykkeligt hen i begejstring over mit nye jazz-bekendtskab Gregory Porter, blev jeg mødt med skepsis af en god bekendt med et langt liv som seriøs jazz-dyrker i ryggen.

Var ham Gregory Porter med klaphatten ikke sådan lidt ... suppe, steg og is? Et knastørt retorisk spørgsmål med det ene øjenbryn løftet i et for manden karakteristisk udtryk af monumental skepsis.

Jeg vidste ikke helt præcist, hvad han mente med det, men jeg kunne godt regne ud, at det ikke ligefrem var en ros fra en jazzmand, der kunne sin Monk og sin Coltrane ind og ud. Selv kom jeg også i tvivl, da Porter kastede sig over Nat King Cole, som alle sine kvaliteter ufortalt har det med kalde sovsekanden frem i sine fortolkere.