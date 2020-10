Dansk succesforfatter i USA: »Den by pumper dig for energi og penge. Den er nede i dine lommer hele tiden«

For nogle år siden under en bogturné i USA besluttede den danske forfatter Dorthe Nors at tilbagelægge de 800 km fra Chicago til Minnesota i tog. I stedet for at flyve ville hun køre gennem nogle af pionertidens landskaber i et forsøg på at forstå størrelsesforskellen på USA og Danmark.

»Og den er svær at begribe, medmindre man rejser igennem USA på en langsom måde«, siger hun.

Så hun steg på toget The Empire Builder på Grand Central Station i Chicago i selskab med et større antal amish-folk, ældre mennesker og helt almindelige ludfattige amerikanere.