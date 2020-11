Dansk filminstruktør: »Mange af mine venner og kolleger i USA er bange og har ikke rigtig lyst til at gå ud mere«

I 2010 steg filminstruktør Ole Christian Madsen ud af flyet i Charlotte, North Carolina. Hans spillefilm ’Flammen & Citronen’ havde haft stor succes på filmfestivalerne i Telluride i Colorado og i Toronto og var blevet solgt til et hav af lande. Det betød, at han pludselig havde fået mulighed for at indløse drømmen om et arbejdsliv i USA.

Ole Christian Madsen havde både fået en agent og en manager. Og nu også sit første instruktørjob på en amerikansk tv-serie. Men da han kom ud i ankomsthallen, stod der ikke rigtig nogen og ventede på ham. I stedet lå der en konvolut med en bilnøgle i – uden yderligere instruktioner.

Så da det var lykkedes ham at finde bilen blandt de cirka 1.000 biler på lufthavnens parkeringsplads ved at gå og trykke på nøglen og vente på, at en af bilerne på et tidspunkt blinkede og bippede, anede han ikke, hvor han skulle køre hen.