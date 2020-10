Efter læk af hemmelige optagelser: Førstedamen Melania Trump står nu affortryllet tilbage

Vi kan lige så godt få det overstået med det samme: pornoluder. Ordet er ikke mit, jeg citerer bare, som det sig jo hør og bør i mit fag. I dette tilfælde er det den amerikanske førstedame, jeg citerer. Ordret.

Melania Trump er en af de mest gådefulde personer i Det Hvide Hus. Vi ved godt, at hun blev testet positiv for covid-19 i sidste uge. Vi ved, at hun har taget den med ro siden, men meget mere ved vi ikke om hende lige nu. På den måde kan man sige, at førstedamen har bidraget til mystikken om sig selv, akkurat som hun plejer.

Hvem er Melania Trump?, spurgte vi for fire år siden. Spørgsmålet stiller vi stadig.