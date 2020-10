Solgt for 200 millioner kroner: Dinosauren Stan overskyggede Monet og Picasso

Der er dinosaurer, og så er der dinosaurer. På en auktion i New York, hvor værker af Monet, Picasso og Pollock røg under hammeren, blev hovedattraktionen et meget intakt skelet af en Tyrannosaurus rex ved navn Stan. Opkaldt efter amatørarkæologen Stan Sacrison, der fandt det urgamle fossil af dinosaurernes konge i amerikanske Hell Creek, South Dakota, i 1987, gik Stan for et hammerslag på små 32 millioner dollars. Det svarer til 202 millioner danske kroner og var langt over vurderingen på 8 millioner dollars, skriver The New York Times om auktionen hos Christie’s.

Det er yderst sjældent, at så intakte tyrannosaurusfossiler som 12 meter lange og små 4 meter høje Stan kommer for en dag. Endnu sjældnere er det dog ifølge The New York Times, at sådanne fund udbydes til salg. Sidste gang var i 1997, hvor en tyrannosaurus ved navn Sue blev solgt på auktion for 13,5 millioner dollars omregnet til nutidens penge. Stan har de seneste årtier været genstand for behørige studier, og forskere anslår, at han i sin tid har vejet nær 8 tons. De har endvidere vurderet, at skrammer på gigantens kranie kan stamme fra opgør med rovdyr af dens egen art. En kampdygtighed, som dog ikke rakte til at undgå den totale udslettelse, Stans artsfæller og alle de øvrige dinosaurer uddøde for cirka 65 millioner år siden som resultat af en kombination af et gigantisk meteornedslag og voldsomt forøget vulkansk aktivitet på Jorden, viser nyere forskning fra universitetet Berkley.

Under indtryk af coronakrisens vaklende kunstsalg havde Christie’s inkluderet Stan i tirsdagens auktion som del af en større reklamekampagne for at tiltrække nye købere. Trods måneder med corona er »vores kunder stadig i købehumør«, konkluderede auktionshusets globale chef for private salg, Adrian Meyer, efterfølgende i The New York Times. Umiddelbart lykkedes det denne gang Stan at holde katastrofen fra døren.