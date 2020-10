Hun led af anoreksi og hendes søster døde som spæd: Nobelvinder skriver kølige digte, man brænder sig på

Det er med kroppen, som det er med jorden. Den vil nære dig, den vil fortære dig, men den vil ikke holde dig i live.

Nogenlunde sådan kan man parafrasere konklusionen på Louise Glücks digt om den sanselige verden ’The Sensual World’ fra samlingen ’The Seven Ages’. »I loved nothing more: deep privacy of the sensual life / the self disappearing into it or inseparable from it«, skriver hun i digtet, som, typisk for Glück, balancerer på en knivsæg mellem en næsten aristokratisk, æstetisk finfølelse og så en rå, hudløs sanselighed, åndeløst knyttet til det ene liv, man som mennesket er beskåret og betroet.

Nobelkomiteen har med valget af Louise Glück valgt smalt, men skarpt. Den 77-årige digter med bopæl i Cambridge, Massachusetts, har ikke noget digert forfatterskab bag sig, men bind for bind siden debuten i 1965 løber hendes 12 slanke digtsamlinger og to essaysamlinger op i et tungtvejende forfatterskab. Det mest vægtige i disse års amerikanske digtning, skrev jeg i 2008, og det er en vurdering, jeg stadig står ved.