Siger du 'en' eller 'et' badge? Så er du enten traditionalist eller moderne anlagt

Det er efterhånden klart for de fleste, at regeringen og Sundhedsstyrelsen har været uenige om mangt og meget det seneste halve år, lige fra teststrategi over grænselukning til hvor meget man skal lytte til Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Også sprogligt set er der uenigheder.

Som det tidligere er fremgået af Ugens Ord, mener regeringens repræsentant Mette Frederiksen for eksempel, at man skal kalde befolkningen for ’danskerne’, mens Sundhedsstyrelsens repræsentant Søren Brostrøm mener, at man skal kalde os ’borgerne’.

Og nu er den så gal igen. Selv om de færreste af os husker noget som helst fra, før Morten Østergaard onsdag aften trak sig fra lederposten i Radikale Venstre på grund af en sexismesag, så var der faktisk et pressemøde nogle timer tidligere, hvor vi fik at vide, at de nuværende coronarestriktioner ville blive forlænget til november.