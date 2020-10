Formand for Roskilde Festival: »Gør vi ikke noget, knækker kulturlivet halsen«

Store dele af kulturlivet risikerer at lukke, hvis ikke regeringen lægger en mere langsigtet plan for, hvordan vi kan gå i teateret, til koncerter og samles til andre kulturbegivenheder under epidemien, siger Lars Frelle-Petersen, der er direktør i Dansk Industri og formand for Roskilde Festival. DF, Venstre og SF lægger nu pres på regeringen for at få en løsning.