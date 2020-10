Gudsbenådet musiker er færdig efter to slagtilfælde

Der har været talt om det og gættet på, hvad grunden kunne være. For siden han spillede solo i Carnegie Hall i New York for snart fire år siden, i begyndelsen af 2017, har der været meget stille om Keith Jarrett.

Pianisten har ikke annonceret årlige turnéer, som han plejede at gøre, og musikverdenen har spekuleret på, hvad der var galt.

Nu har den amerikanske jazzpianist, der med sine soloimprovisationer og sit triospil gennem årtier har sat en standard, de færreste har kunnet følge, afsløret, at han er blevet lam i den ene side – og at han ikke ser sig selv som pianist længere.

Har glemt numrene

I 2018 fik Keith Jarrett to slagtilfælde, der har sat hans venstre hånd ud af spillet. Prognoserne er, at han vil komme til at kunne holde et krus med den. Ikke mere end det.

I to lange interview med The New York Times afslører Jarrett, at han har været på plejehjem, hvor han prøvede at øve sig med højre hånd alene på klaveret, men at han stadig har svært ved at gå, og at han ikke kan forestille sig, han kommer til at spille flere koncerter.

Han har også været i studiet i sit hjem, men opdagede, at han ikke kunne huske de bebopnumre, han ville spille.

En af de få geniale

Den 75-årige Keith Jarrett kom i sin tid frem som pianist i Art Blakeys, Charles Lloyds og Miles Davis’ grupper, hvor han hos sidstnævnte skulle spille elektriske keyboards, selv om han hadede det.

Jarrett har opført sig excentrisk på scenen, hvor han blandt andet har afbrudt koncerter, hvis publikum larmede mere, end han kunne tolerere.

Han er en af de få musikere, man med rette kan kalde genial. Siden 1970’erne har han spillet berømte solokoncerter. Albummet ’The Köln Concert’ fra 1975 blev det bedst sælgende klaverjazzalbum nogensinde, og med sin såkaldte Standards Trio demonstrerede han i mange år, hvordan fortolkningen af jazzstandards kunne hæves til sublime højder.

Trioens trommeslager, Jack DeJohnette, lever endnu, men bassisten Gary Peacock døde i september.

Ud over jazz har Keith Jarrett også opført klassisk musik af blandt andre Johann Sebastian Bach og Dimitrij Sjostakovitj og indspillet det for sit pladeselskab gennem mange år, det tyske ECM.

I 2004 fik Keith Jarrett Sonningprisen.