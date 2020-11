Pludselig står en megastjerne som medarrangør af et falsk event: Den danske musikbranche kæmper med kopibegivenheder

Når Frederik Gransøe, der er marketingdirektør for Danmarks største musikbureau, Copenhagen Music, logger ind på artister som Lukas Graham, Suspekt og Tessas Facebook-sider, bliver han dagligt mødt af stribevis af invitationer til at blive medarrangører på koncerter.

Det kunne være et tegn på, at der er gang i branchen. Det er det bare ikke.

For invitationerne er skabt af svindlere, som via falske Facebook-profiler lokker bands og spillesteder til at godkende arrangementer, de har oprettet med det ene formål at få publikum til at købe falske billetter.