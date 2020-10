Pas på: Udenlandske billethajer bruger Google Translate til at snyde danske koncertgængere på Facebook

Små danske live-arrangører har fået et problem. Under coronaepidemiens restriktioner bliver langt de fleste arrangementer udsolgt, fordi spillestederne kun må sælge få billetter. Og så snart de bliver det, oversvømmes arrangementerne af udenlandske Facebook-profiler, der forsøger at videresælge falske eller fiktive billetter.

Politiken har fundet opslag fra tilsyneladende falske udenlandske profiler på Facebook-begivenheder hos 18 danske live-arrangører. Profilerne tilbyder på gebrokkent dansk billetter til udsolgte arrangementer.

De mange svindlere er til stor gene for live-arrangørerne, fortæller Esben Marcher, der er sekretariatschef for brancheorganisationen Dansk Live. Hvor Facebook-scammere tidligere primært var et problem for store live-arrangører, der sælger billetter i den dyre ende af skalaen, har problemet ifølge Esben Marcher især efter coronaepidemien spredt sig til de mindre live-arrangører, både i København og i byer som Viborg, Fredericia, Thy og Herning. Han kritiserer Facebook for at være for langsom i håndteringen af problemet.