»De sminker sig selv«: Billethajer ligger igen i top på Google, når du søger på koncertbilletter

Efter at Google igen har gjort det muligt for tvivlsomme billetsider som Viagogo at annoncere på søgemaskinen, advarer danske livearrangører mod billethajer forud for julehandlen.

December er måneden, hvor mange danske musikfestivaler sætter deres billetter til salg.

Det er en oplagt julegaveide, men desværre også en oplagt mulighed for, at billethajer kan tjene penge på at sælge billetter til overpris og ikke mindst snyde folk med falske billetter.

Derfor advarer interesseorganisationen for festivaler og spillesteder Dansk Live nu de danske koncert- og festivalgængere.

»Der er ikke noget i vejen med det fri marked, men i Danmark er det ulovligt at sælge billetter til mere end den pålydende værdi. Og det er lige så ulovligt at sælge falske billetter«, siger sekretariatschef i Dansk Live Esben Marcher.

Ofte ender arrangørerne med at skulle håndtere, når folk bliver kede af det eller vrede, hvis de bliver snydt. Og på den lange bane er det arrangørernes frygt, at danskerne mister tilliden til arrangørerne.

Viagogo tilbage på Google

Det er særligt hjemmesiderne Viagogo og Stubhub, som Dansk Live advarer imod.

I oktober blokerede Google ellers for, at Viagogo måtte annoncere på deres søgemaskine, hvilket i første omgang gav arrangører verden over optimistiske forhåbninger.

Viagogo fungerer som en slags blå avis for folk, der videresælger deres eventbilletter til andre – ofte til overpris, og i flere tilfælde har billetter købt på hjemmesiden vist sig at være falske.

Da Google i oktober lukkede ned for sidens mulighed for at annoncere på techgigantens søgemaskine, faldt antallet af købere på Viagogo med 80 procent alene i England.

Men nu har Google givet Viagogo lov at annoncere igen i blandt andet Danmark, fordi Viagogo har ændret deres markedsføringsmetoder og ifølge Google gjort det tydeligt, hvad det er, man sælger på siden, og hvilke riscisi der er forbundet med et køb.

Selv siger en talsperson fra Viagogo til Politiken, at deres mission er at skabe større adgang til liveevents over hele verden.

»Vi mener, at enhver billetkøber må gøre med den billet, hvad køberen måtte ønske: bruge den, sælge den eller give den væk«, siger han.

Viagogo understreger dog, at deres regler kræver, at brugerne af deres service følger lokal lovgivning.

Gå gennem arrangøren

Dansk Live mener ikke, at der er gjort nok.

»Skal man for eksempel købe en billet til Smukfest i Skanderborg og søger på billetter på Google, kommer Viagogo op på den første side. Og de er bare rigtig gode til at sminke sig selv, så deres side ligner noget officielt«, siger Esben Marcher fra Dansk Live.

Han har også set flere eksempler på, at private billethajer køber en masse billetter, opretter et event på Facebook, hvor de tager billedet fra det officielle event, men så til gengæld linker folk hen til deres eget billetsalg.

Esben Marcher anbefaler folk til at tænke sig om, inden de køber billetter fra anden hånd.

»Og er man nødt til det, fordi der er udsolgt, anbefaler vi, at man altid går til arrangøren først«, siger han.

Flere festivaler har som Smukfest lavet systemer, der muliggør videresalg gennem festivalen, så man kan være sikker på, at billetten er gyldig og ikke er solgt til overpris.

»Alternativt bør man møde folk fysisk, så man kan tjekke, at de faktisk findes og kan verificere billetten, inden man betaler noget som helst«, siger Marcher.