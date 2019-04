Mette blev snydt, så det drev: »Vi gik rundt i København og havde det ad helvede til«

For første gang skulle Mette Rohde sidste år på Roskilde Festival. Men da hun skulle ind, var hendes billet ikke gyldig. Hun var blevet snydt af en billethaj.

»Det værste var ikke pengene, men han tog en once in a lifetime oplevelse fra os. En oplevelse, vi virkelig havde glædet os til, og som ikke kommer igen«, siger Mette Rohde, der er 24 år og fra Odense.

Mette Rohde er langtfra den eneste, der har oplevet at blive snydt af en billethaj. Hver gang der er en større koncert eller festival, dukker der historier op fra skuffede koncertgængere.

Fredag begynder kampagnen #billetblind, der skal hjælpe billetkøbere med at gennemskue falske udbydere og i stedet guide dem over til de officielle billetsælgere.

Kampagnen er et samarbejde mellem Kulturministeriet, en række spillesteder, festivaler, billetudbydere og interesse- og forbrugerorganisationer.

100 med samme billet

For et år siden talte Mette Rohde med sin veninde om at tage på Roskilde Festival, som ingen af dem havde været på før.

»Vi har altid været fan af Eminem, og vi så, han kom onsdag, og tænkte, det ville være helt perfekt«, siger Mette Rohde.

Men da der var udsolgt, søgte hun efter billetter på Den Blå Avis. Her solgte en mand en enkelt onsdagsbillet, men han kunne godt skaffe en mere, fordi hans bror heller ikke skulle bruge sin, da nogle af deres venner havde meldt afbud.

»Jeg blev megaglad. Det virkede oprigtigt, det kunne sagtens være, at de ikke ville afsted, fordi deres venner ikke skulle med alligevel«, siger Mette Rohde.

Hun ville betale for billetten med MobilePay, men sælgeren sagde, der havde været problemer med hans MobilePay, så hun skulle lave en bankoverførelse. Sælgeren tog normalprisen for billetterne og sendte dem på mail til hende, før hun betalte.

Mette Rohde overførte pengene 9. april og takkede for billetterne.

Hos spillestedet Vega, der er en af parterne bag kampagnen, får de flere henvendelser om ugen fra folk, der er urolige for, om det er gyldige billetter, de har købt, fortæller Ditte Sig Kramer, kommunikationschef hos Vega.

»Mange af opkaldene er fra folk, der har købt billetter gennem uofficielle billetudbydere, som opdager, at de har betalt for meget. I Danmark er det ikke tilladt at tage en højere pris for billetterne, end de er sat til salg for«.

Koncertbilletter bliver ofte sendt på mail, og det gør det nemt at videresælge de samme billetter igen og igen, fortæller Ditte Sig Kramer.

»Det er enormt nemt at snyde, for folk med dårlig moral kan sælge de samme billetter mange gange. Vi havde en helt grotesk situation ved en hiphop-koncert i foråret, hvor der dukkede næsten 100 mennesker op med de samme billetter«, siger kommunikationschefen.

Umuligt at gennemskue

Mette Rohde hørte ikke mere fra sælgeren før 3. juli, dagen før hun skulle til Roskilde, da han sendte en besked om, at hans profil hos Ticketmaster var blevet hacket, og hans oplysninger var blevet misbrugt.

Hun blev nervøs og kontaktede selv Ticketmaster, der oplyste, at der havde været problemer, men kun i England.

»Vi var ret nervøse for, om der var andre, der havde hans billet, hvis han nu var blevet hacket, derfor valgte vi at køre derud tidligt om morgenen. Hvis vores billetter nu bare blev scannet som de første, var det os, der ville få armbåndet«, fortæller Mette Rohde.

Hos Forbrugerrådet Tænk får de mange henvendelse fra folk, der har købt billetter til overpris eller billetter, der viser sig ikke at eksistere, fortæller seniorjurist Martha Nør Kjeldsen

»Vi har ikke statistik på det, men der er ingen tvivl om, at der er løbende henvendelser, og det er et generelt problem, at folk bliver snydt på billetmarkedet«, siger hun.