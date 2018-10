Ticketmaster sagsøges for systematisk snyd med professionelle billethajer Det amerikanske advokatfirma Hagens Berman og canadiske Merchant Law Group LLP sagsøger nu Ticketmaster og moderselskabet Live Nation Entertainment, efter billetplatformen er blevet afsløret i at bruge billethajer til at drive priserne i vejret.

I slutningen af september kunne de canadiske medier CBC News og Toronto Star afsløre en række lukrative og ulovlige arbejdsmetoder i Ticketmaster, en af verdens førende platforme for salg af billetter.

Efter sigende skal firmaet have hyret professionelle billethajer til at drive priserne i vejret for at øge fortjenesten på salget af hver billet.

Om der er noget om snakken, finder vi snart ud af. Advokatfirmaet Hagens Berman sagsøger nu Ticketmaster og moderselskabet Live Nation Entertainment i den føderale domstol i Californien for ulovlige og unfair arbejdsmetoder. De opfordrer alle enkeltpersoner, der tidligere har købt billetter til overpris, til at melde sig til gruppesøgsmålet. Advokatfirmaet Merchant Law Group LLP fra Canada har samme planer som deres amerikanske kollegaer.

Steve Berman, partner og medstifter i det Hagens Berman, har i forbindelse med offentliggørelsen af sagsmålet udtalt:

»Deres (red. Ticketmaster og Live Nation Entertainment) arbejdsmetoder er en slags stærkt kontrolleret sort markeds-ordning«.

Det skriver Toronto Star.

Snyder forbrugerne

I juli sendte de to canadiske aviser en undercover-journalist til Ticket Summit 2018, en konference for billet- og underholdningsbranchen, der blev afholdt i Las Vegas.

Her fortalte repræsentanter fra Ticketmaster, hvordan deres afdeling for videresalg af billetter konsekvent vender det blinde øje til billethajer, der bruger robotter og falske identiteter til hurtigt at opkøbe billetter for derefter at sælge dem videre til overpris.

Ifølge CBC News og Toronto Star hjælper Ticketmaster hemmeligt billethajer med at erhverve sig utallige billetter til videresalg, hvorefter de selv snupper en del af overskuddet.

»Jeg har billethajer, der har et par hundrede kontoer. Det er ikke noget, vi kigger efter eller rapporterer«, fortalte en af repræsentanterne for Ticketmaster til undercover-journalisten.

Seriøse anklager

Bevæbnet med skjult kamera kunne journalisten indefra dokumentere, hvad der foregik i den hemmelighedsfulde industri.

Han kom blandt andet med til et arrangement, der var lukket for medierne. Her fortalte Casey Klein, der er Ticketmasters chef for videresalg, at der var flere billethajer end nogensinde før, der indgik samarbejde med virksomheden.

Sideløbende har senatorerne Jerry Moran og Richard Blumenthal skrevet et åbent brev til Michael Rapino, administrerende direktør i Live Nation Entertainment, og bedt ham om at redegøre for Ticketmasters videresalgsmetoder:

»Anklagerne er noget, vi skal tage seriøst. Det fortjener opmærksomhed straks«.