Canadiske journalister: Ticketmaster hyrer professionelle billethajer til at trække flere penge ud af forbrugerne En af verdens førende platforme for salg af billetter er blevet afsløret i at bruge billethajer til at drive priserne i vejret, skriver både CBC News og Toronto Star.

Ticketmaster rekrutterer professionelle billethajer til at øge fortjenesten på hver billet, salgsplatformen afsætter.

Det skriver CBC News og Toronto Star.

De sendte i juli en journalist til Ticket Summit 2018, en konference for billet-og underholdningsbranchen, der blev afholdt i Las Vegas.

Til konferencen fortalte repræsentanter fra Ticketmaster blandt andet, at deres afdeling for videresalg af billetter konsekvent vender det blinde øje til billethajer, der bruger robotter og falske identiteter til hurtigt at opkøbe billetter for derefter at sælge dem videre til overpris.

Det er ikke noget, vi kigger efter eller rapporterer Repræsentant for Ticketmaster

De dyre billetter giver nemlig ekstra penge i kassen hos Ticketmaster, der kan trække gebyr på samme billet to gange.

»Jeg har billethajer, der har et par hundrede kontoer. Det er ikke noget, vi kigger efter eller rapporterer«, fortalte en af repræsentanterne for Ticketmaster til undercover-journalisten fra dem canadiske avis.

Ticketmaster ejes af Live Nation, der er en af verdens største koncertarrangører. Ticketmaster sælger også billetter i Danmark og står blandt andet for salget af billetter til arrangementer i Royal Arena.

Flere millioner billetter årligt

Journalisten udgav sig til konferencen for at være professionel billethaj fra det fiktive firma DSG Promotions og skaffede sig på den måde adgang til Ticketmasters professionelle videresalgsprogram.

Bevæbnet med skjult kamera minglede han med nogle af verdens mest succesfulde billethajer og kunne indefra dokumentere, hvad der sker i den hemmelighedsfulde industri.

Han kom blandt andet med til et arrangement, der var lukket for medierne. Her fortalte Casey Klein, der er Ticketmasters chef for videresalg, at der var flere billethajer end nogensinde før, der indgik samarbejde med virksomheden.

Vores største billethaj har formentlig snuppet omkring fem millioner Ansat i Ticketmaster

Publikum til det lukkede arrangement kunne ligeledes høre virksomheden fortælle om deres professionelle videresalgsprogram, 'TradeDesk' - et webbaseret lagerstyringssytem, der gør det muligt for billethajerne at uploade indkøbte billetter til Ticketmasters egen hjemmeside med henblik på at sælge dem videre.

»Det stærkeste værktøj til salg af billetter. Nogensinde«, lød det fra Ticketmaster til arrangementet.

Hvor mange billetter, der hvert år opkøbes og videresælges til overpris via TradeDesk, er uklart. Men en ansat i Ticketmaster fortalte i marts, at billethajerne hvert år sælger flere millioner billetter.

Til en anden konference sagde den samme ansatte: »Vores største billethaj har formentlig snuppet omkring fem millioner (billetter, red.)«.

Journalisterne bag afsløringen har desuden brugt syv måneder på at holde øje med salget af billetter til lørdagens Bruno Mars-koncert i Torontos Scotiabank Arena. Her fandt de flere forskellige måder, hvorpå Ticketmaster hjalp til med at drive billetpriserne i vejret - bl.a. via bonusprogrammer til billethajer.

Et sikkert og fair sted til billetkøb

Ticketmaster nægter at udtale sig til interview. I stedet har de sendt en skriftlig udtalelse til CBC, hvor de ikke adresserer hverken brugen af programmet TradeDesk eller rekrutteringen af billethajer til konferencen i Las Vegas:

»Som verdens førende platform for billetsalg, der repræsenterer tusindvis af hold, artister og lokationer, mener vi, at det er vores job at sørge for et sikkert og fair sted, hvor fans kan købe og sælge billetter på både det primære og sekundære marked«, skriver Catherine Martin, der er kommunikationschef i Ticketmaster.

Det er vores job at sørge for et sikkert og fair sted, hvor fans kan købe og sælge billeter på både det primære og sekundære marked Catherine Martin, kommunikationschef i Ticketmaster

At Ticketmaster benytter sig af billethajer til at tjene ekstra penge er noget af en kovending. Virksomhedens tidligere direktør, Irving Azoff, sagde for mindre end ti år siden:

»Jeg mener, at billethajers videresalg bør være ulovligt«.