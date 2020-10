Det Kongelige Teaters musikchef er død med corona, 56 år gammel

Dirigenten Alexander Vedernikov er død med corona.

Det meddeler Det Kongelige Teater til Politiken. Han blev 56 år gammel.

Den internationalt berømte russiske maestro, der var musikchef på Det Kongelige Teater, skulle have dirigeret Beethovens 9. symfoni med Det Kongelige Kapel i aften fredag.

Alexander Vedernikov kom til Det Kongelige Teater for fire år siden og har været en særdeles skattet dirigent på Nationalscenen, hvor han har dirigeret talrige operaer fra det russiske, men også det internationale repertoire.

Løftede lokalt dansk orkester

Inden da løftede han i perioden 2009 til 2014 Odense Symfoniorkesters niveau som chefdirigent og leverede masser af musikoplevelser på Fyn, hvor man var mere end glad over at have en international russisk maestro til at arbejde med det lokale symfoniorkester.

Han var ved sin død også musikchef for Mikhailovitch-teatret i Skt. Petersborg og æresdirigent for Odense Symfoniorkester, som han bl.a. dirigerede i hele Wagners ’Ring’.

I 2000’erne var Vedernikov chefdirigent på Bolsjoj-teatret i Moskva, men sagde op før tiden på grund af uenigheder med ledelsen. Bolsjoj-teatret var i den periode kendt for at have drabelige indre magtkampe og stridigheder.

Alexander Vedernikov var uddannet i Moskva, hvor han blev født som søn af den russiske bassanger Alexander Filipovich Vedernikov og Natalia Nikolaevna Gureeva, der var professor ved konservatoriet i Moskva.