På ny hekse-udstilling kan du danse med Slattenpatten, Lygtemanden og Nissen, mens du flirter med Bøssen og Betonlebben

Djævelens sæd er iskold. Det får jeg at vide, lige inden jeg lader køligt hvidt skum sprøjte ud over min højre hånd. Ja, fra en dispenser til disinficering. På vej ned ad Kunsthal Charlottenborgs trappe. Det er kunstner Rasmus Myrup, som fortæller, at de munke, som med stor ihærdighed forfattede historierne om Djævelen og hans ugerninger, altså også kom omkring temperaturen på hans … dna.

Inden da har jeg taget den lange rejse fra 1400-tallet til i dag. Fra nordiske hekseprocesser, fra Bloksbjerg til Sapmí, fra kvinder ridende omvendt på en ged til de tidligere danske kolonier på De Vestindiske Øer og fra folkesagn og ind i psykiatrihistorien. Forvent ikke, at Kunsthal Charlottenborgs tematiske gruppeudstilling ’Heksejagt’ er en nuttet tur til Hogwarts!

Lige inden for døren på udstillingen hænger de der ellers, de billeder, vi er vokset op med som klicheen på en heks. En serie kobberstik fra 1500- til 1700-tallet, kunstværker, som på eventyrlig vis viser heksene, okay, ikke helt fastelavns- og Disney-fjollet, men tæt på: i dans med døden; nøgen, aldrende, men kraftfuld og med lange bryster; omringet af mørke og af flagermus og magiske væsner i færd med at blande trylledrik.