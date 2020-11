En knytnæve af et værk: En flok unghunde tonser rundt i mørket og går i flæsket på hinanden

Timingen kunne ikke være bedre for årets Dans2Go, der nu på 11. sæson skal sørge for at få et bredere publikum til ballet.

Bedst som koreografen Sebastian Kloborg har modtaget Kronprinsparrets Stjernedryspris under stort mediehalløj, kan han præsentere et nyt værk som åbning af Dans2Go, der denne gang har fokus på nyere koreografi. Noget, som også en garvet balletgænger kan længes efter.

Her kunne Kloborg med ’Allerede nat’ demonstrere sin evne til »at fortælle historier«, som det bl.a. lød i prismotiveringen. Åbningsscenen oser af historie, rørende enkelt: En gammel mand (Poul-Erik Hesselkilde) sidder i en sofa, omsluttet af ensomhedens mørke. Hen til ham kommer en ældre kvinde (Esther Lee Wilkinson). Hun glider hvileløst rundt på sofaen – men uden at han og hun på noget tidspunkt får kontakt. Hun fremstår dermed lidt uvirkelig. Er det mon hans afdøde kone eller måske kvinden i hans liv, som han aldrig fik, men som har ventet på ham hele livet? Uden at han ænser det.