Et helt utroligt sangtalent stjæler billedet i 'The Bodyguard - The Musical'

Det lignede på forhånd en dødsfælde at ville hylde Whitney Houston ved at sætte filmen ’The Bodyguard’ fra 1992 op som musical. Modsat for eksempel Abba-musicalen ’Mamma Mia’ ville det næppe fungere alene med et miks af god stemning og ironisk distance – det tillader materialet ligesom ikke.

Man kan ikke stå og synge ’I Have Nothing’ og ’I Will Always Love You’ med et gævt glimt i øjet.

Der skulle derimod et utroligt sangtalent, en blind selvtillid og masser af stjernestøv til, hvis det skulle føles nogenlunde rigtigt, og Whitney-hyldesten i øvrigt skulle være værdig. Og til det er der bare at sige, at det har man fundet med Andrea Lykke Oehlenschlæger som Whitney Houston – eller Rachel Marron, som hun hedder i filmen.