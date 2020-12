Det blev året, hvor vi så Shakespeare med afstand og mundbind i stanken af afsprittede hænder

1Teatret gik digitalt

Kan man lave teater, uden at nogen må mødes? Ikke rigtig, men man kan gøre et forsøg og fejle flot. 2020 blev året, hvor teater skulle streames hjemmefra. Det Kongelige Teater reagerede lynhurtigt på den første nedlukning i marts med det digitale tilbud KGL Xtra for de allermest teaterhungrende. ’Karantæne’ var et videokonferencespil, der lignede de teams-møder, mange af os sad til. Med ’Coronamonologerne’ opfandt Østerbro Teater et forfriskende hurtigt format, hvor skuespillerne talte direkte ind i deres mobiltelefoner med tekster skrevet af blandt andre Christina Hagen, Bisse og Madame Nielsen. Nogle af de forestillinger, der var blevet aflyst, fik nyt liv i et onlineformat, for eksempel ’Googleren’ på Det Kongelige og ’Alt er umuligt’ på Aarhus Teater.