Så sad vi der i hver vores ensomme indelukke og hørte musik

1De unge gik straks på nettet

2020 blev et underligt år med store nedture. Men også med en stor optur for den klassiske musik. I foråret lukkede alting ned, og livekoncerterne flyttede over på nettet. Jeg anmeldte hjemme fra min stue, mens musikerne spillede hjemme fra deres stuer.

Både jazzen og den klassiske musik var med det samme med. Livemusikken blev – endelig! – streamet. Det bragte den ud til et potentielt grænseløst publikum. Der opstod endda klassiske musikfestivaler på nettet, for især de unge kunne ikke vente. De måtte gøre noget. Store institutioner som Det Kongelige Teater var længere tid om at komme ind i kampen. Supertankerne i musiklivet havde besværligheder med rettigheder, der skulle cleares, kontrakter og så videre. Men også de meldte sig på banen, og rykket over til nettet betød, at musikere, sangere og musikelskere ikke behøvede føle, at verden brød fuldstændig sammen.