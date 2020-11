Mads Mikkelsen i shitstorm: »Sikke en idiot man må være for at tage en rolle fra en, der fejlagtigt er blevet dømt«

Forfærdelig. Selvisk. Bedragerisk. Forræder.

Sådan lyder nogle af de kommentarer, der fylder på Mads Mikkelsens Instagram-profil torsdag eftermiddag. Hundredvis af kommentarer præger kommentarsporene på Mads Mikkelsens seneste billeder på skuespillerens Instagram-profil. Det sker i kølvandet på, at produktionsselskabet Warner Bros har offentliggjort, at Mads Mikkelsen skal overtage Johnny Depps rolle som Grindelwald i den tredje film i ’Fantastiske skabninger’-universet.

Johnny Depp blev tvunget til at droppe rollen som Grindelwald tidligere på måneden efter at have tabt en retssag i Storbritannien mod en tabloidavis, der omtalte Depp som ’hustruvoldsmand.’ Han var begyndt på optagelserne af den tredje film i ’Fantastiske skabninger’-universet, da han af Warner Bros. blev bedt om at forlade settet.

Warner Bros. offentliggjorde meldingen torsdag morgen dansk tid. Og Johnny Depps hær af fans har siden sendt vrede beskeder i retning af den danske skuespiller under hashtags som #justiceforjohnnydepp, #boycottfantasticbeasts, #boycottwarnerbros, #johnnydeppisunique og #johnnydeppisourgrindelwald.





»Jeg kan godt lide dig som skuespiller. Men du burde støtte Johnny Depp og ikke støtte filmen«, lyder en kommentar.

»Please, sig, at nyheden om ’Fantastiske skabninger’ ikke er sand. Du er en af mine yndlingsskuespillere, men jeg kan ikke støtte dig, hvis du fortæller verden, at det er okay at straffe en overlever af vold i hjemmet, mens du får goderne. Jeg håber, at det ikke er sandt, ellers bliver jeg nødt til at vende ryggen til en af mine yndlingsskuespillere. Det er utroligt«, hedder det i en anden kommentar, som efterfølges af en række knust hjerte-emojis.

Andre fans skriver:

»Dude, du er nødt til at droppe ’Fantastic Beasts 3’. Det bliver dårligt for din karriere at være i en film produceret af mennesker, der STØTTER Amber Heards løgne«.

»Johnny Depp er vores Grindelwald. Altid«.

»Sikke en idiot man må være for at tage en rolle fra en, der fejlagtigt er blevet dømt for at være en voldsmand, mens han selv blev udsat for voldPå så dårligt dansk? PL«.

»Jeg advarer dig: Hold dig langt væk fra Warner Bros.«.

Et udpluk af Johnny Depp-fans udklædt i Grindenwald-kostume, der stod ude foran retssagen i London 2. november. Foto: Matt Dunham/Ritzau Scanpix

I retssagen, der kørte i sommer mellem Johnny Depp og hans tidligere hustru Amber Heard, kom det frem, at parret havde haft en stormfuldt ægteskab med voldshandlinger fra begge parter.

Det er ikke første gang, at Johnny Depps mest dedikerede fans står sammen om at forsvare deres store idol. I starten af måneden krævede over en million fans, at Amber Heard ikke skulle medvirke i en opfølger til superheltefilmen om Aquaman. Og da det blev offentliggjort, at Johnny Depp blev frataget rollen, skrev over 150.000 under på, at de ville have skuespilleren tilbage på rollelisten.