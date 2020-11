Vrede fans: Vi boykotter filmen, hvis ikke Johnny Depp kommer tilbage

På ganske få dage har næsten 150.000 skrevet under på en begæring om at få skuespilleren Johnny Depp tilbage i rollen som Voldemorts forgænger, Gellert Grindelwald, i tredje del af filmserien ’Fantastiske skabninger’, skriver Independent.

Serien er en forløber til Harry Potter-filmene og har manuskript af J.K. Rowling.

6. november meddelte 57-årige Johnny Depp på Instagram, at filmstudiet Warner Bros. havde bedt ham om at trække sig fra rollen, hvilket han »respekterede og havde indvilliget i«.

Baggrunden for beslutningen er den sag mod den britiske tabloidavis The Sun, som den verdensberømte skuespiller netop har tabt. Avisen skrev i 2018, at Johnny Depp havde begået »hustruvold« mod sin ekskone, 34-årige Amber Heard. Det fik Johnny Depp til at anlægge sag mod avisen.

I retssagen i London afgav både han og Amber Heard vidneudsagn, hvor de beskyldte hinanden for at være voldelige. Men retten i den britiske hovedstad fandt, at beskyldningen om hustruvold mod Johnny Depp grundlæggende var rigtige.

Amber Heard har anklaget Johnny Depp for at have mishandlet hende og har sammenlignet ham med filmproduceren Harvey Weinstein, der er dømt for overgreb og agerede katalysator for hele #MeToo-bevægelsen.

De vrede fans skriver i opfordringen til Warner Bros., at de vil boykotte ’Fantastiske skabninger 3’, hvis Johnny Depp ikke fortsætter i rollen som Gellert Grindewald. Ligesom de skriver, at retssagen mod ham var uretfærdig.

I stedet for Johnny Depp er danske Mads Mikkelsen favorit til at overtage hans rolle, skriver film- og tv-mediet Deadline.

Ifølge Deadline er instruktøren David Yates en stor fan af Mads Mikkelsen og er i fuld gang med at overbevise den danske skuespiller om, at han skal erstatte Johnny Depp.