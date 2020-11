Professorer: Måske kan du komme på festival i 2021

Det kan virke som en utopisk tanke, at man allerede til sommer skulle svinge hofterne blandt tusindvis af andre hujende og jublende mennesker foran en festivalscene.

Men hvis vaccinen mod covid-19 bliver udrullet med succes, kan næste års festivalsæson faktisk være reddet, spår professor i virologi på Aarhus Universitet Søren Riis Paludan over for Ekstra Bladet.

»Der er selvfølgelig nogle forbehold, men det er bestemt ikke usandsynligt, at vi vil kunne komme på festival til sommer«, siger Søren Riis Paludan.

Som sundhedsminister Magnus Heunicke oplyste på et pressemøde i torsdags, går det faktisk så hurtigt med vaccineudrulningen, at den danske regering håber på, at de første danskere kan blive vaccineret mod covid-19 i slutningen af december.

I første omgang vil det være de ældre og udsatte danskere samt frontpersonalet i sundhedsplejen, der bliver vaccineret, men det vil hurtigt få en effekt for samtlige danskere, vurderer Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, over for Ekstra Bladet. Han mener heller ikke, at det er urealistisk, at vi kan komme på festival.

Alle danskere vil ikke kunne blive vaccineret på samme tid, fordi forskellige vacciner vil komme til Danmark løbende.

Danmark har gennem EU indgået forhåndsaftaler om indkøb af vacciner med medicinalvirksomhederne AstraZeneca, Sanofi og GSK, Johnson & Johnson, BioNTech og Pfizer samt CureVac. I alt har regeringen sikret aftale om indkøb af 15 millioner vaccinationsdoser til borgere i Danmark, Grønland og Færøerne.

Ingen af vaccinerne er endeligt godkendt endnu, og sundhedsministeren lagde på pressemødet vægt på, at ingen vil blive vaccineret, før den pågældende vaccine har bestået alle sundhedsmæssige og videnskabelige tests. I øvrigt er vaccination et tilbud, så ingen borgere vil blive udsat for tvang.