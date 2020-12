Forsvarsminister anklager DR for ulødig journalistik

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har på Twitter langet ud efter DR for at bringe mistænkeliggørende og ulødig journalistik, men over for fagbladet Journalisten afviser DR kritikken.

I flere tweets kritiserer ministeren DR’s artikel ’Forsvaret mørklægger soldaters beføjelser i mink-skandale’. Hun beskylder DR for at bringe påstanden om mørklægning, selv om DR godt vidste, at de ville få de fulde dokumenter om sagen senere.

DR bragte 27. november historien om, hvordan op mod 350 soldater havde hjulpet Fødevarestyrelsen med at optælle og bortskaffe mink, men at forsvaret mørklagde sagen. Efter en begæring om aktindsigt i de ’instruktionskort’, de involverede soldater var blevet udstyret med, fik DR dem med en masse overstregninger, så DR ikke kunne læse afgørende informationer på dem. Det endte med historien om, at forsvaret mørklagde sagen.

Men ifølge Trine Bramsen så vidste DR godt, at kortene uden overstregninger var på vej. Dem fik DR, 32 minutter efter at artiklen var offentliggjort. Og derfor beskylder hun DR for at mistænkeliggøre forsvaret unødigt.

Og i et andet tweet beskylder hun DR for at sprede mistillid til soldaterne, hvilket hun kalder »dybt problematisk«.

Men over for fagbladet Journalisten afviser DR kritikken. Redaktionschef for politik Morten Tvegaard forklarer, at DR valgte at bringe historien efter flere dages tovtrækkeri med forsvaret, der endte med, at de torsdag i sidste uge fik de overstregede kort.

På spørgsmålet om, hvorfor DR ikke ventede med artiklen, når de vidste, at de senere ville få instruktionskortene uden overstregninger, svarer Morten Tvegaard:

»Det kan man sagtens diskutere, om vi skulle have gjort. Men ministeriet havde fire dage til at udlevere dem uden at gøre det. Samtidig havde vi ingen sikkerhed for, om dokumenterne ville komme om lidt. Hvis vi havde haft det, så havde vi ventet de 32 minutter«.