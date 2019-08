Jacob Mollerup: Mange medier laver dårlig og misvisende journalistik, uden at det fører til kritik fra Pressenævnet

Danske Medier har sammen med Pressenævnet indført en mærkningsordning. Det er et fint skridt, men støtten til ’god presseskik’ er foreløbig en ret gratis omgang. Reglerne for god presseskik er for slappe til at være et kvalitetsstempel, skriver Jacob Mollerup i denne mediekommentar.