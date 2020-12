Tidligere elev på omstridt fotoskole: Vores historie viser, at man kan tillade sig at sige fra over for krænkelser, uden at man smadrer eller lukker ting

Lokalerne på fotoskolen Fatamorgana er de samme. Ligeså er ønsket om at undervise med udgangspunkt i den enkelte elevs arbejde. Men nu foregår det med en ny hovedlærer og skoleleder foruden en ekstra lærer. Og en klar vejledning om, hvor eleverne kan henvende sig, hvis de mistrives.

Skoleleder Morten Bo forlod i sommer sin post, efter at 32 elever offentligt kritiserede ham for grænseoverskridende og chikanerende adfærd. Også bestyrelsen gik af, og en ny tog over med et ønske om at videreføre skolen med en mindre brutal undervisningsstil.

De forhold giver grund til optimisme, mener både den nye bestyrelsesforkvinde, en tidligere gæstelærer og en af eleverne bag sommerens klage. Men om man nåede hertil på den rette facon, kan diskuteres. For var det hensigtsmæssigt, da 6 elever gik til medierne med deres klage over fotoskolens leder?