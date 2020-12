Opråb fra 1.615 kvinder var ikke nok for Poul Madsen. Det krævede et brev stilet direkte til ham, før han handlede

Et helt afgørende vendepunkt. Sådan beskriver Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, det øjeblik i september i år, hvor han modtog et brev fra 46 tidligere og nuværende kvindelige ansatte på formiddagsavisen. Med vidnesbyrd beskrev de »en sexistisk kultur« og påpegede, at ledelsen ikke har været lydhør over for klager.

»Med det brev var der ikke længere nogen, der med rette kunne sige, at det, der var foregået på Ekstra Bladet, burde fortsætte«, lyder det fra chefredaktøren i dag.

I brevet fortalte en tidligere praktikant blandt andet, at en chef tilbød hende at blive ansat efter praktikken, hvis hun tog med ham hjem. En anden, at hun i arbejdstiden fik sms’er fra en fastansat journalist, der skrev, at han ikke kunne koncentrere sig, fordi hun så fræk ud i sin sommerkjole.