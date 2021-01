Annika Aakjær i #MeToo-drukleg: »Man skulle drikke, hver gang man fandt noget ubehageligt. Og vi blev rigtig fulde«

Sangskriver Annika Aakjær sad på forreste række til ’Zulu Comedy Galla’, da tv-vært Sofie Linde i august fortalte, hvordan en »stor tv-kanon« havde truet med at ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke suttede hans pik.

Som en af de få blandt publikum reagerede Annika Aakjær ikke med synderlig forbavselse. At den slags sexisme findes, er hun udmærket klar over. Det kom derfor heller ikke bag på hende, at Sofie Linde i de efterfølgende dage i den offentlige debat »blev rakket ned« for sin tale.

»Nogle krævede, at hun skulle sige, hvem tv-kanonen var. Andre kritiserede hende for at ville have opmærksomhed eller for først at fortælle det nu«, husker Annika Aakjær.