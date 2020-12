5 hjerter: Sådan en citronpresser har du aldrig set før

Keramikeren Ole Jensen er lige så meget designer som lerjonglør. For Royal Copenhagen har han skabt stellet Ole, og for Normann Copenhagen lavede han engang en opvaskebalje i gummi, som stadig er en god sællert. Han har designet et vidunderligt gult dørslag, et væld af kander og en fejebakke. Alt sammen noget, der tager udgangspunkt i keramikken, men er vokset videre i andre materialer.

Men han har også skabt masser af unika i ler, hvoraf en stor del kan opleves på Ann Linnemann Galleri i Nyboder i København. Udstillingsstedet er også en butik og derfor ikke ramt af corona-nedlukningen, og Ole Jensen kalder selv udstillingen hos Linnemann kalder han selv ’Manuelt Design’, og med den titel rammer han helt plet. Ole Jensen er både en fabulerende keramiker og en god designer, der forstår at gøre hverdagens objekter en smule mere interessante.

På nærmest klassisk pottemagermaner har Ole Jensen sat sig for at producere de ting, man har brug for hver dag, når man skal lave mad og indtage den. Han drejer ikke skåle og kander, og han støber heller ikke. Han modellerer det hele med sine bare næver, hvilket giver værkerne et strejf af jernalder – eller måske snarere et meget ærligt udtryk, hvor der er plads til det uperfekte.