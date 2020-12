Muskelsvindfondens stifter er død: Evald Krog var »en iværksætter, rollemodel, en charmør«

Stifteren af Muskelsvindfonden, Evald Krog, er død, 76 år gammel. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Evald Krog blev som lille diagnosticeret med muskelsvind, og lægerne forudsagde, at han kun ville leve i få år.

Det var først som 76-årig, at han tirsdag afgik ved døden i sit hjem i den østjyske by Ajstrup. De nærmere omstændigheder oplyses ikke.

»Hans muskelsvind var ’upraktisk’, som han kaldte det, men fysikken skulle ikke sætte en stopper for det, han ville«, skriver Muskelsvindfonden.

Evald Krog trådte i 2016 tilbage som formand for Muskelsvindfonden. Posten havde han haft i 42 år kun afbrudt af en periode på tre år.

Samme år fik han konstateret sygdommen Alzheimers. Den resulterer i svigtende hjernefunktion og demens.

»Evald vil blive husket som et enestående menneske. En iværksætter, rollemodel, en charmør og ikke mindst en person, der elskede musik, fest og farver«.

»En stor personlighed, der forstod at samle mennesker omkring sig, knytte bånd og ikke lade sig begrænse«, lyder det i pressemeddelelsen.

Selv på scenen under Grøn Koncert

Evald Krogs mål med at stifte den europæiske muskelsvindorganisation EAMDA var at synliggøre sygdommen, ikke for at understrege lidelse og besvær, men for at skabe livskvalitet for dem, der har den.

Han gjorde sit for at få omverdenen til at forstå, at også handikappede har et sexliv, og med sin uhøjtidelige tilgang til sygdom og muskelsvind gjorde han, hvad han kunne, for at vise folk både med og uden muskelsvind, at man altså har et liv, også selv om man er ramt af en af de mest invaliderende sygdomme, der findes.

Et af de mest markante af Krogs og Muskelsvindfondens initiativer var samarbejdet med Tuborg om Grøn Koncert, der begyndte i 1983 med koncerter over hele landet hver sommer og er blevet en del af dansk kulturliv. Evald Krog var selv på scenen i en årrække.

Muskelsvindfonden opbyggede under Evald Krogs ledelse RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, og i 1998 blev Musholm Bugt Feriecenter i Korsør indviet.

I 1993 skrev Evald Krog sine erindringer, ’En muskelsvindler’. Her står der:

»Jeg har naturligvis begået fejl og haft sorger og nederlag undervejs. Men når brættet gøres op, har resultaterne og belønningerne været store, og jeg kan stadig få øje på nye stjerner i horisonten. Derfor gentager jeg hver eneste dag det, som det hele startede med: Et rungende ja til livet«.

ritzau & Brita Steiner