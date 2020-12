3 hjerter: Der er lidt Øbberbøv over det onkelhumoristiske anslag i 'Grethes jul'

Nogle seere vil huske den effektive og evigt optimistiske Grethe fra TV 2’s serie anno 2016. Da var hun knap så ung pige i huset hos en fortravlet familie. Men nu er hun videre i livet. Hun har skrevet en selvhjælpsbog: ’Pletter – alt kan fjernes’, og selv er hun stadig abonnent på en livsfilosofi, der tilsiger, at man kan løse sine problemer ved at tage fat og konfrontere dem.

Som sagt, så gjort, da hendes hjemløse ven Henrik – spillet af Sebastian Jessen – kommer til hende og er deprim, fordi hans afdøde mor ville være fyldt rundt. Hun beslutter sig – også efter at have set et syn i supermarkedet, hvor hun arbejder med at sælge rensemidler og sin bog – på at forene Henrik med hans gnavne far, Viktor (Ulf Pilgaard), som har lukket sig inde i omverdensafvisning og rødvinsdrikning på et celebert plejehjem på Nordkysten.