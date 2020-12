Chef for Det Kongelige Teater efter ny aftale: »Musicals bliver nok en mere fast ingrediens hos os«

Sagen kort

Musicals på Det Kgl. Teater

Kulturminister Joy Mogensen (S) ønsker at give Det Kongelige Teater bedre mulighed for at sætte musicals op. Det meddelte hun forud for forhandlingerne om en ny flerårsaftale for Danmarks nationalteater, der årligt får omkring en halv milliard i offentlig støtte.

Musicals og musikforestillinger er nogle af de eneste forestillinger, der kan løbe rund kommercielt uden massiv offentlig støtte. Private musicalaktører som Det Ny Teater frygter, at de nu bliver udkonkurreret af Det Kongelige Teater.